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Основные американские индексы закрылись рекордным ростом
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Основные фондовые индексы США закрылись рекордным ростом, несмотря на слабую апрельскую статистику с рынка труда, свидетельствуют данные итога торгов. По состоянию на 21.01 мск... ПРАЙМ, 08.05.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США закрылись рекордным ростом, несмотря на слабую апрельскую статистику с рынка труда, свидетельствуют данные итога торгов.
По состоянию на 21.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,66% — до 34776,44 пункта, завершив неделю роста очередным рекордом. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос к закрытию торгов на 0,88%, до 13752,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 4232,43 пункта.
В течение дня инвесторы оптимистично реагировали на перспективы восстановления мировой экономики после пандемии. Этот оптимизм поддерживается, в частности, данными по импорту и экспорту Китая, которые оказались лучше прогнозов. Слабая апрельская статистика рынка труда США не оказала значительного влияния на настроение инвесторов.