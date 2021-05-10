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https://1prime.ru/Financial_market/20210510/833630343.html
Индекс DJIA не удержался на рекорде, NASDAQ обвалился
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Промышленный индекс DJIA не смог удержать достигнутый ранее в понедельник исторический максимум выше 35 тысяч пунктов, в то время как высокотехнологичный NASDAQ обвалился на 2,6%,... ПРАЙМ, 10.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Промышленный индекс DJIA не смог удержать достигнутый ранее в понедельник исторический максимум выше 35 тысяч пунктов, в то время как высокотехнологичный NASDAQ обвалился на 2,6%, свидетельствуют итоги американских торгов.
DJIA по результатам понедельник упал на 0,10% до 34742,82 пункта, NASDAQ снизился на 2,55% до 13401,86 пункта, а индекс общего рынка S&P 500 ограничился падением на 1,04% до 4188,43 пункта.
На рынки влияют инфляционные ожидания, заверения президента Джо Байдена по восстановлению экономики и другие факторы.