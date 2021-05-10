ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Промышленный индекс DJIA не смог удержать достигнутый ранее в понедельник исторический максимум выше 35 тысяч пунктов, в то время как высокотехнологичный NASDAQ обвалился на 2,6%, свидетельствуют итоги американских торгов.

DJIA по результатам понедельник упал на 0,10% до 34742,82 пункта, NASDAQ снизился на 2,55% до 13401,86 пункта, а индекс общего рынка S&P 500 ограничился падением на 1,04% до 4188,43 пункта.

На рынки влияют инфляционные ожидания, заверения президента Джо Байдена по восстановлению экономики и другие факторы.