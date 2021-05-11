События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 мая
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апрель)
|20,3%
|39,6% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март)
|2,4%
|7,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март)
|-6,6%
|6,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,5%
|-0,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,4%
|0,9% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель)
|4,4%
|6,8% (факт)
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,123%
|0,07% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (май)
|-48,8
|-41,3
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (май)
|70,7
|72
|12:00
|EUR
|Индекс экономических настроений от ZEW (май)
|66,3
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март)
|7,367 млн барр
|7,5 млн барр
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,688 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за апрель 2021
|RUB
|TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 29.04.2021)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 29.04.2021)
|30 — див-д 2019
|20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020
|RUB
|КуйбышевАзот — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 22.04.2021)
|1 (1П2019) + 1 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
|6,85 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|КАМАЗ — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210511/833631916.html