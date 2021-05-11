МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апрель) 20,3% 39,6% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март) 2,4% 7,2% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март) -6,6% 6,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,5% -0,3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,4% 0,9% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель) 4,4% 6,8% (факт)
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,123% 0,07% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (май) -48,8 -41,3
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (май) 70,7 72
12:00 EUR Индекс экономических настроений от ZEW (май) 66,3  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март) 7,367 млн барр 7,5 млн барр
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,688 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за апрель 2021    
  RUB TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 29.04.2021) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 29.04.2021) 30 — див-д 2019 20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020
  RUB КуйбышевАзот — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 22.04.2021) 1 (1П2019) + 1 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019 6,85 (ао, ап) — див-д 2020
  RUB КАМАЗ — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  