МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в среду выросли после выхода макростатистических данных, а также благодаря ослаблению фунта стерлингов и евро к доллару, свидетельствуют данные площадок. Российский рынок акций незначительно вырос на противоречивом внешнем фоне

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,82%, до 7004,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6279,35 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15150,22 пункта.

ВВП Великобритании в прошлом квартале, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 6,1%, а в квартальном — на 1,5%, при этом прогнозировалось снижение на 1,6%. А объем промышленного производства в марте вырос на 1,8% к февралю при прогнозе роста на 1%, в годовом же выражении показатель поднялся на 3,6% вместо ожидаемых 2,8%.

Кроме того, потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, но это совпало с ожиданиями.

Помимо этого, фунт и евро дешевеют к доллару на 0,6%. Удешевление национальной валюты поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их относительный доход. Американская валюта заметно укрепляется после выхода данных о том, что годовая инфляция в стране достигла рекордных с 2008 года 4,2%.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США заявляла, что прогнозирует временное ускорение инфляции, также это ожидалось рынками, что отражалось в валютных торгах. Но с учётом такого неожиданного всплеска рыночные игроки не исключают, что Федрезерву придётся начать ужесточение монетарной политики раньше запланированных сроков, что позитивно для доллара.