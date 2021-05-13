13 мая — Dow Jones. Котировки золота в среду впервые за истекший период месяца снизились по итогам двух сессий подряд. Давление на цены оказали данные, свидетельствующие о самом значительном месячном росте инфляции в США за 13 лет, который оказал поддержку доходности казначейских облигаций.

"Значительный рост индекса потребительских цен (CPI) поспособствовал увеличению доходности долгосрочных казначейских облигаций, и на этом фоне золото может находиться под давлением в краткосрочной перспективе", — отметил Майкл Армбрастер, управляющий партнер Altavest. "По нашему мнению, золото в ближайшей перспективе склонно к понижению".

Золото умеренно дешевеет

В течение последних шести недель цены на золото в основном росли, а в понедельник фьючерсы достигли максимума закрытия с февраля, поскольку доллар держался у минимумов с февраля.

Тем не менее сразу после публикации индекса потребительских цен наблюдался небольшой рост котировок золота, отмечает Колин Цешинский, старший рыночный стратег-аналитик в SIA Wealth Management. Однако затем цены перешли к снижению.

"Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, поскольку котировки росли после неожиданно сильного роста индекса CPI", — говорит эксперт. Однако "растущее инфляционное давление также вызвало ралли доходности 10-летних казначейских облигаций и доллара США", подчеркнул он.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX упали на 3,30 доллара, или 0,7%, до 1822,80 доллара за баррель после снижения почти на 0,1% во вторник.

Июльские фьючерсы на серебро упали на 42 цента, или 1,5%, до 27,24 доллара за унцию после роста на 0,6% во вторник.

Индекс потребительских цен в апреле вырос слишком сильно, и на этом фоне возникают опасения, что ФРС может быстро сократить программу покупок активов с целью "остановить ускорение инфляции" и "ослабить ожидания повышения процентных ставок до того, как рынок заложит их в цены", отмечает Джефф Райт, директор по инвестициям в Wolfpack Capital.

"Довольно ясно, что меры поддержки безработных граждан приводят к сокращению доли занятых граждан и ускорению инфляции, вызванной увеличением заработков, которую будут выдавать за ' изменение индекса CPI", — считает эксперт. "Резкое изменение экономических данных может негативно влиять на рынок золота", — добавил он.

Июльские фьючерсы на платину упали в цене на 1,2% до 1225,90 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели на 2,6% до 2849 доллара за унцию.