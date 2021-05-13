МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг на обострении опасений относительно ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии закрылись в минусе на пессимизме США

По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,69% — до 33275 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 12944,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4039,38 пункта.

Динамика фьючерсов в четверг указывает на то, что американские рынки могут продолжить снижение четвертый день подряд. В среду биржи упали более чем на 2% на фоне данных о скачке годовой инфляции в США в апреле до максимума с 2008 года в 4,2% с 2,6% в марте. Данная статистика усилила опасения относительно того, что ФРС США может повысить базовую ставку или сократить объем покупки активов раньше, чем ожидалось.

Стратег State Street Global Markets Дуайфор Эванс (Dwyfor Evans) сказал газете The Wall Street Journal, что статистика по инфляции вызвала предположения, что инфляция, возможно, является более серьезной проблемой, чем предполагалось. По словам эксперта, участники рынка пытаются оценить, собирается ли ФРС "использовать чуть более агрессивную политику".

В то же время Эванс добавил, что доходность казначейских облигаций США говорит о том, что инфляционные ожидания все еще остаются относительно сдержанными. Доходность десятилетних гособлигаций США растет пятый день подряд, при этом самый сильный скачок был отмечен в среду после статистики по инфляции. Показатель в четверг достигает 1,705% — последний раз такой уровень был отмечен в начале апреля.