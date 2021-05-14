МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) 25,6% 19%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель) 14,1% 9,8%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (апрель) 24,5%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3% 0,4%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (апрель) 335,2 тыс 250 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (май) 26,3 22,55
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (март) 8,52 млрд канад. долл  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март) 4,2 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2021) -1,8% -2,2% (прогноз)
  RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB НЛМК — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.06.2021, в заочной форме, див-ды 1кв2021, реестр для выплаты — 23.06.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Юнипро — закрытие реестра для участия в ГОСА (11.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.06.2021) 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Группа ПИК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов за 1кв2021 (ГОСА — 07.05.2021) 22,71 — див-д 2019 22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB Магнит — СД (вопросы по программе долгосрочного вознаграждения работников)    