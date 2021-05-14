Курс российской валюты к доллару и евро на первой полноценной рабочей неделе мая продемонстрировал разнонаправленные колебания: вначале рубль слабел, затем укреплялся. При этом, доллар колебался в коридоре 73,5-74,7 рубля, а евро – в рамках 89,18-90,37 рубля, обновив минимум с 1 апреля (89,18 рубля).

Основным курсообразующим фактором для рубля стало ослабление геополитических рисков на фоне роста надежд на летнюю встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Сдержанная риторика высокопоставленных представителей обеих стран питала подобные надежды.

При этом динамика нефтяных котировок отличалась неуверенностью. Они практическим добрались до психологически значимого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent. Однако, не сумев даже начать тестирование этого сопротивления, «черное золото» скатилось, оставшись, впрочем, на вполне комфортных для рубля уровнях (в районе 68 долларов).

При этом валюта РФ на фоне геополитического позитива временами даже игнорировал глобальные негативные факторы, вызванные рисками роста инфляции в США. Продажи валюты экспортерами в преддверии налогового периода мая в РФ (которые превысят 2 триллиона рублей) становились определяющими в плане денежных потоков на бирже.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 22 копейки до уровня 74 рубля, евро почти не менялся около 89,75 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 5,05 тысячи.

РУБЛЬ ЗАЖИЛ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Рубль начал рабочую неделю в режиме «нерабочего дня» снижением против доллара и евро, еще по инерции вяло отыгрывая уже ослабевающие геополитические риски. В частности, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на очном заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил о том, что отношения ЕС и России "не улучшаются".

Между тем, майские "длинные" выходные в РФ прошли без масштабных неприятных (в геополитическом плане) событий, к которым на всякий случай готовились, хеджируясь. Это инициировало игроков российского валютного рынка возвращаться в рублевые позиции в 10-х числах мая.

Более того, в преддверии вероятной летней встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина стали появляться позитивные сигналы с обеих сторон. В частности, Байден заявил, что организаторы кибервзлома трубопровода Colonial Pipeline могут находиться в России, однако нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно. При этом он подтвердил, что будет встречаться с Путиным.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США.

В таких условиях рубль пытался отвязаться от глобальных факторов давления на рисковые активы. Так, был зафиксирован скачок инфляции в США до максимума с 2008 года. Потребительские цены в США за год выросли на 4,2%, в том числе за апрель — на 0,8%. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом исчислении составила 3%, а за месяц цены выросли на 0,9%. При этом американский минтруд указал, что рост цен в месячном выражении стал максимальным с апреля 1982 года.

Такая тенденция может привести к ужесточению монетарной политики ФРС ранее запланированных сроков, что традиционно вызывает укрепление доллара.

В то же время, стоимость барреля сорта Brent тянулась в район ключевой отметки 70 долларов, что компенсировало для рубля инфляционный негатив. Нефть дорожала из-за сохранения напряженной обстановки на Ближнем Востоке — на границе Израиля и палестинского сектора Газа.

Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет — по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел преимущественно в росте. Рынок нефти подвергался разнонаправленным факторам. Так, крупнейший оператор трубопроводов в стране Colonial Pipeline, подвергшийся кибератаке, сообщил, что начал процесс перезапуска трубопровода, восстановление работы ожидается к завершению выходных.

Кроме того, по оценкам минэнерго, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились только на 0,4 миллиона вместо ожидаемых 2,8 миллиона баррелей, а добыча в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки. Это надавило на нефтяные котировки.

Однако рубль игнорировал этот негатив, продолжая сокращать геополитический дисконт, особенно в условиях ухода на дальний план рисков эскалации военной напряженности на востоке Украины. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (комментируя заявления ЕС, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины) заявил, что Россия не планировала и не планирует никого поглощать.

Приближение пика майского налогового периода в РФ на таком фоне подталкивает экспортеров продавать валюту, что также поддерживает курс рубля. Общая сумма выплат может превысить 2 триллиона рублей. Предстоят также дивидендные выплаты в рублях, а экспортеры «вытягивают» их из валютных запасов.

Сохранение спроса на рублевый госдолг также поддерживает курс рубля. Так, минфин России на аукционах в среду разместил ОФЗ двух серий на 45,4 миллиарда рублей при лимите в 55,4 миллиарда рублей, спрос равнялся 61 миллиарду.

Фактором поддержки рубля стало также заявление ведомства о проработке механизма выкупа ОФЗ после наращивания доли бумаг с плавающим купоном в структуре долга. Это по оценкам экспертов рынка, можно считать зрелым подходом эмитента к управлению своими рисками.

Таким образом, рубль имеет все шансы продолжить укрепление, и все-таки отвоевать у доллара значимый круглый уровень 74 рубля.