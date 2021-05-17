17 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские корпорации, год копившие денежные средства, вновь готовы делиться ими с инвесторами. Фондовые индексы США снижаются на опасениях инфляции

В этом году компании из различных отраслей очень быстрыми темпами выкупают свои акции и повышают дивиденды. Это коренным образом отличается от ситуации в 2020 году, когда они на начальных этапах пандемии Covid-19 временно останавливали или сокращали эти программы, предупреждая о насущной необходимости сохранять ликвидность.

По данным Goldman Sachs Group, с начала этого года по 7 мая американские фирмы одобрили обратные выкупы акций на 504 млрд долларов – крупнейшая сумма за этот период как минимум за последние 22 года. Такие темпы программ обратных выкупов превзошли даже "золотую жилу" 2018 года, ставшую возможной вследствие масштабной налоговой реформы, проведенной в конце 2017 года.

Как следует из данных S&P Dow Jones Indices, в 1-м квартале американские компании также наращивали дивиденды, повысив свои выплаты в годовом исчислении в сумме на 20,3 млрд долларов. Это крупнейший квартальный прирост с 2012 года.

"Тучи Covid рассеиваются, и снова возвращается оптимизм, – говорит Лори Калвасина, глава RBC Capital Markets по стратегии на американском фондовом рынке. – Для компаний сейчас естественно вновь думать о применении данных стратегий".

Усилившееся желание корпораций тратить средства возникло на фоне нормализации американской экономики и принятия решений руководством фирм, в прошлом году накапливающих денежные средства, о способах их расходования. Согласно S&P Dow Jones Indices, запасы денежных средств у компаний, входящих в базу расчета индекса S&P 500, в конце прошлого года превысили 1,89 трлн долларов. Это исторический рекорд, который почти на 25% превосходит аналогичный показатель на конец 2019 года. Впрочем, многие фирмы эмитировали рекордные объемы долга для поддержания своих балансов. США стали главным поставщиком СПГ на рынок Европы

На этой неделе инвесторы будут следить за свежей информацией по корпоративным расходам, которую вместе с отчетностью опубликует ряд компаний, в том числе Walmart Inc. и Cisco Systems Inc. Они также обратят внимание на протоколы ФРС по итогам последнего заседания в поисках каких-либо намеков на то, что думает регулятор об инфляции и будущих изменениях денежно-кредитной политики. В последнее время именно эти две темы держат трейдеров в напряжении.

Многие инвесторы по-прежнему обеспокоены недавними данными о росте цен на товары, которые подогревают опасения насчет того, что инфляция может подорвать маржу прибыли или побудить ФРС ускорить принятие мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Менеджеры по управлению денежными средствами также пытаются понять, как все же правильно интерпретировать признаки приподнятого настроения.

Как следует из прошлого, обратные выкупы акций зачастую помогают поддержать рынки за счет обеспечения ключевого источника спроса на акции, давая шанс на то, что такая активность, возможно, поспособствует дальнейшему росту на рынке, несмотря на проявление неопределенности.

Однако некоторые аналитики и инвесторы убеждены, что компаниям следует перенаправить денежные средства на капрасходы и прочие затраты. Инвесторы, как правило, милостиво относятся к фирмам, направляющим средства на такие цели, как оборудование или заводы, – это ставка на то, что эти затраты в долгосрочной перспективе приведут к повышению стоимости для акционеров.

Предварительные выводы сезона отчетности указывают на то, что на данный момент капрасходы не являются для руководства первоочередной задачей. Судя по проведенному RBC Capital Markets анализу отчетности и записей конференц-звонков почти 300 компаний по итогам 1-го квартала, об обратных выкупах акций и дивидендах говорилось почти в три раза больше, чем о капрасходах. Большой бизнес в США плавно выходит из масочного режима

Но даже в этом случае многие считают, что обратные выкупы акций являются бычьим сигналом. Компании, расходующие средства на акционеров, в большинстве случаев вознаграждаются. Индекс обратных выкупов акций – S&P 500 Buyback Index – с начала года вырос на 21%, опередив S&P 500 примерно на 10 процентных пунктов.

"Тот факт, что все больше компаний возвращаются к обычному состоянию, является признаком уверенности. Они вновь возвращаются к жизни", – говорит Говард Сильверблатт, старший индексный аналитик в S&P Dow Jones Indices.

— Автор Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ