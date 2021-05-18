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Биржевые индексы США снизились на очередной волне инфляционных ожиданий
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Биржевые индексы США снизились по итогам вторника на очередной волне инфляционных ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA упал на 0,78% до 34060,66... ПРАЙМ, 18.05.2021
индексы, сша, торги, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились по итогам вторника на очередной волне инфляционных ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,78% до 34060,66 пункта, индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,85% до 4127,83 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,56% до 13303,64 пункта.
Рынок тянули вниз акции телекома. Акции конгломерата AT&T упали на 5,8%. Это второй день падения после решения компании избавиться от WarnerMedia — медиа-компании, включающей среди прочих такие телекомпании, как CNN и HBO. Акции Discovery, с активами которой предлагается слить WarnerMedia в рамках 43-миллиардной сделки, упали на 1,6% после более чем 5-процентного падения накануне.