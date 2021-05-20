События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 мая
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|-0,1%
|-0,2%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|49,5
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|4,9%
|4,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|7,9%
|31,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|5,4%
|4,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|7,2%
|36,8%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|58,9
|58,5
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|50,3
|53
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|66,2
|65,9
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|49,9
|52
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|62,9
|62,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|53,8
|55,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|50,5
|52,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|60
|60
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|60,7
|60,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|60,1
|60,1
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|4,8%
|2,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|4,8%
|2,3%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|60,5
|60,2
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|63,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|64,7
|64,5
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель)
|-3,7%
|2%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
|6,01 млн
|6,09 млн
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|344
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|448
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|28,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|496,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|192,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-6,0 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-36,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|2,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-41,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|93,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Северсталь — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2021, в заочной форме, див-ды фин2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 01.06.2021)
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|РЭСК /Рязаньэнергосбыт/ — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 03.06.2021)
|0,6153564541 — див-д 2019
|1,4517042651 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Аэрофлот — СД (о подготовке к проведению ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210520/833715122.html