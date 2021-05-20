МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) -0,1% -0,2%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 49,5  
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 4,9% 4,2%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) 7,9% 31,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 5,4% 4,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 7,2% 36,8%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 58,9 58,5
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 50,3 53
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 66,2 65,9
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 49,9 52
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 62,9 62,5
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 53,8 55,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 50,5 52,3
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 60 60
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 60,7 60,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 60,1 60,1
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) 4,8% 2,2%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март) 4,8% 2,3%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 60,5 60,2
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 63,5  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 64,7 64,5
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель) -3,7% 2%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель) 6,01 млн 6,09 млн
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 344  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 448  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 28,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 496,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 192,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -6,0 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -36,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 2,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -41,7 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 93,9 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Северсталь — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2021, в заочной форме, див-ды фин2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 01.06.2021) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB РЭСК /Рязаньэнергосбыт/ — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 03.06.2021) 0,6153564541 — див-д 2019 1,4517042651 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Аэрофлот — СД (о подготовке к проведению ГОСА)    