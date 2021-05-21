События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 мая
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — День Виктории — выходной на Фондовой бирже Торонто
|15:05
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|-3,4%
|24,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (апрель)
|5,4%
|5,4% (прогноз)
|RUB
|МГТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (18.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 02.07.2021)
|0,0544445744 — див-д 2019
|0,0600458012915 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021)
|0,78 (9м2019) + 1,42 (фин) (ао), 2,25 (9м2019) + 0 (фин) (ап) — див-д 2019
|2,55 (9м2020) + 1,95 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Совкомфлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.06.2021, в заочной форме)
|3,651299225669822 — див-д 2019
|RUB
|ТГК-1 — закрытие реестра для участия в ГОСА (18.06.2021, в заочной форме)
|0,001036523 — див-д 2019
|RUB
|Абрау-Дюрсо — СД (вопросы проведения ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)
|1,03 — див-д 2019
|RUB
|Россети — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0,02443 (1кв2019) + 0,0885155625 (фин) (ао), 0,07997 (1кв2019) + 0,189304 (фин) (ап) — див-д 2019
|RUB
|РуссНефть — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|RUB
|Транснефть — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|11612,2 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (вопросы проведения ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)
|0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833726162.html