Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (апрель) -3,4% 24,5% (прогноз)

19:00 RUB Уровень безработицы (апрель) 5,4% 5,4% (прогноз)

RUB МГТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (18.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019

RUB ОГК-2 — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 02.07.2021) 0,0544445744 — див-д 2019 0,0600458012915 (рекоменд. СД) — див-д 2020

RUB Селигдар — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021) 0,78 (9м2019) + 1,42 (фин) (ао), 2,25 (9м2019) + 0 (фин) (ап) — див-д 2019 2,55 (9м2020) + 1,95 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2020

RUB Совкомфлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.06.2021, в заочной форме) 3,651299225669822 — див-д 2019

RUB ТГК-1 — закрытие реестра для участия в ГОСА (18.06.2021, в заочной форме) 0,001036523 — див-д 2019

RUB Абрау-Дюрсо — СД (вопросы проведения ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020) 1,03 — див-д 2019

RUB Россети — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0,02443 (1кв2019) + 0,0885155625 (фин) (ао), 0,07997 (1кв2019) + 0,189304 (фин) (ап) — див-д 2019

RUB РуссНефть — СД (рекоменд. по див-дам 2020)

RUB Транснефть — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 11612,2 (ао, ап) — див-д 2019