МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,66%, до 7,14 доллара, "Новатэка" — на 0,88%, до 193,07 доллара, "Лукойла" — на 0,86%, до 81,19 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,44%, до 7,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,68%, до 25,82 доллара.

Цена расписок "Норникеля" росла на 0,25%, до 36,33 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,53%, до 24,21 доллара, НЛМК — повышалась на 0,35%, до 37,57 доллара. Российский рынок акций подрастает в начале торгов среды

Бумаги ВТБ дорожали на 2,2%, до 1,25 доллара, Сбербанка — росли на 0,43%, до 16,8 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,45%, до 66,82 доллара.

GDR АФК "Система" повышались в цене на 0,59%, до 8,58 доллара, "Магнита" — на 1,47%, до 15,16 доллара, "Ленты" — на 0,6%, до 3,33 доллара.