МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Контейнерный рынок России по итогам января-апреля вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,054 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco.

Согласно данным компании, экспорт вырос на 10%, до 668 тысяч TEU, внутренние перевозки — на 13%, до 328 тысяч TEU, импорт — на 11%, до 774 тысяч TEU. В то же время транзитные перевозки выросли на 61%, до 284 тысяч TEU.

"В апреле 2021 года рынок вырос на 20%, до 560 тысяч TEU. Все направления продемонстрировали двузначные темпы роста, что говорит о комплексном развитии рынка контейнерных перевозок", — отмечают в Fesco.

Экспортные перевозки выросли на 12%, прежде всего за счет прироста отправок через порты Санкт-Петербурга и сухопутные пограничные переходы России с Китаем. Импортные отправки выросли на 19%, при этом отгрузки через порты Дальнего Востока в апреле выросли до рекордного уровня — 60,3 тысячи TEU.

"Внутренние перевозки увеличились на 23% за счет отправок из Московского региона. Транзитные перевозки выросли всего на 39% — это самое низкое значение за последние 13 месяцев", — сообщают в группе.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".