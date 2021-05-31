МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают в основном снижение в последний день торгов месяца, инвесторы реагируют на макроэкономические данные по региону, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал экономическую статистику за май

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 3593,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,46%, до 2404,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,47%, до 28998,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3187,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,21%, до 7164,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,18%, до 28804 пунктов.

Трейдеры оценивают макростатистику по региону. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае замедлился до 51 пункта против 51,1 в апреле, аналитики ожидали сохранения показателя. PMI в сфере услуг вырос до 55,2 пункта с 54,9 пункта в апреле.

Данные промпроизводства Японии оказались слабее ожиданий, что сдерживает японский фондовый индекс Nikkei 225. В апреле к марту объем промышленного производства в стране вырос на 2,5%, хотя ожидался рост на 4,1%. При этом аналогичный показатель Южной Кореи в апреле в месячном выражении сократился на 1,6% при прогнозе роста на 1,5%, в годовом — подскочил на 12,4% вместо ожидаемых 11,2%.

"Все еще есть ощущение, что рынок ищет направление, столкнувшись с неопределенностью", — приводит агентство Ассоишэйтед Пресс слова аналитика JP Morgan Asset Management Патрика Шовитца (Patrik Schowitz).