МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно в понедельник утром в ожидании публикации данных об инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается вместе с европейскими площадками

По состоянию на 11.19 мск французский CAC 40 рос на 0,18%, до 6496,28 пункта, немецкий DAX снижался на 0,18%, до 15491,65 пункта.

Британский индекс FTSE 100 закрыт из-за банковского выходного, а в пятницу он вырос на 0,04%, до 7022,61 пункта.

Внимание инвесторов в последний весенний день сфокусировано на данных об инфляции в Германии, которые будут опубликованы в 15.00 мск. Аналитики прогнозируют рост потребительских цен в стране в годовом выражении, по предварительной оценке, до 2,3% с 2%, которые были по итогам апреля. А в месячном выражении аналитики ожидают роста цен на 0,3% после 0,7% в апреле.

Трейдеры также следят за перспективами восстановления глобальной экономики, а в свете этого важен и фактор инфляции в США. Также, по словам менеджера фонда Pine Bridge Investments Мэри Николы (Mary Nicola), которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы пытаются оценить перспективы роста экономики США и роста цен на основе таких сведений, как данные о заработной плате, которые должны быть опубликованы в эту пятницу.