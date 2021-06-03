МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота заметно усиливает снижение в четверг вечером после выхода сильных макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Нефть перешла к снижению на данных из США

По состоянию на 18.41 мск августовские фьючерсы на золото падала в цене на нью-йоркской бирже Comex на 2,04%, или на 39,1 доллара, до 1870,85 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 3,09%, до 27,332 доллара за унцию.

Давление на котировки металла оказывает положительная статистика по США. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, в то время как ожидался рост показателя только на 650 тысяч. А число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю снизилось больше прогноза — до 385 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 64% при ожидаемом росте до 63%.

Золото традиционно является надежным активом, и сильная статистика приводит к снижению цены на него. Также эти данные вызвали резкий рост курса доллара к основным мировым валютам. Стоимость золота чувствительна к динамике американской валюты, и более дорогой доллар делает его менее доступным для держателей другой валюты.

В то же время аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что после распродажи драгметалла в начале года "любовь инвесторов к золоту возродилась". Они ожидают, что уровень инфляции в США останется выше 3%, что может повысить спрос на золото.

Однако, как предупредили эксперты, стоимость металла может упасть, когда мировые центробанки начнут ужесточать монетарную политику.