МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно снижением из-за возобновившихся ожиданий ужесточения кредитно-денежной политики Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вслед за Западом

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,61%, до 7064,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 6507,92 пункта, немецкий DAX вырос на 0,19%, до 15632,67 пункта.

Ранее в четверг стало известно, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 57,1 пункта по сравнению с апрельским показателем в 53,8 пункта. Показатель стал рекордным с февраля 2018 года.

Такие данные вызвали мысли о том, что финансовый регулятор может лишиться оправдания проведения ультрамягкой денежной политики, что чревато иссяканием источника "вертолётных" денег, изрядная часть которых приходит на фондовые рынки.

Ранее подобные ожидания, в частности, господствовали и на американском рынке, но там в качестве спускового крючка для начала ужесточения кредитно-денежной политики рассматривался всплеск инфляции. И подобный сценарий тоже не исключён для зоны евро. Так, по предварительной оценке, рост потребительских цен там ускорился по итогам мая до 2% с 1,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с ноября 2018 года.

"Фондовые рынки улавливают сигналы о том, что в последнее время инфляция набирает обороты, и мы подозреваем, что это будет продолжаться еще некоторое время", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Capital Economics Оливера Джоунза (Oliver Jones).