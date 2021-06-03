МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая Nordgold планирует провести листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и подала заявку на допуск акций к торгам на Мосбирже, говорится в сообщении компании, размещенной на LSE. Греф назвал самый надежный и самый рисковый инструменты для инвестиций

Сейчас основные акционеры компании — Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала. Nordgold разместил свои ценные бумаги на LSE в январе 2012 года, но в начале 2017 года провел делистинг с LSE, однако не исключал возвращения на публичные рынки в перспективе.

"Nordgold, международный диверсифицированный производитель золота, объявляет о планируемой публикации регистрационного документа и своем потенциальном намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO). Если Nordgold будет продвигаться с этим предложением, группа подаст заявку на допуск своих акций на торговлю на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Компания также подала заявку на допуск акций к торгам на Мосбирже", — говорится в сообщении.

Free-float Nordgold после размещения составит как минимум 25%. Компания ожидает, что её акции могут быть включены в индексы FTSE UK. В рамках IPO планируется размещение существующий акций компании. Помимо размещения на Лондонской бирже планируется вторичный листинг на Московской бирже.

Nordgold владеет десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. В 2020 году производство золота компанией в России и за рубежом составило 1045,6 тысячи унций (32,5 тонны), в январе-марте 2021 года Nordgold произвела 241,1 тысячи унций (7,5 тонны) золота, на 7% выше аналогичного периода 2020 года.