МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом за счёт рисковых настроений трейдеров, поскольку инвесторы позитивно оценивают перспективы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65%, до 7134,06 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,83%, до 6600,66 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,78%, до 15693,27 пункта.

"Европейские рынки заметно выросли, завершив неделю с "бычьим" настроением… Инвесторы скупали каждое кратковременное падение акций, в результате… CAC 40 достиг максимального с начала года уровня в пятницу, а немецкий DAX также приблизился к рекорду", — сказал аналитик Thinkmarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Инвесторы обращают внимание на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP. Регулятор при этом ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год.

При этом промпроизводство в Великобритании в апреле неожиданно снизилось к марту, на 1,3%, хотя ожидался рост на 1,2%. Это обусловило некоторое отставание британского индекса от его немецкого и французского "коллег".