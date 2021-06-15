МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном демонстрируют положительную динамику во вторник в ожидании очередной порции макростатистики из США и заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись преимущественно в плюсе

По состоянию на 13.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 34267 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,06%, до 14126,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,04%, до 4247,38 пункта.

Трейдеры в среду ждут статданных по рознице и промпроизводству в США за май. Аналитики прогнозируют снижение розничных продаж в США в мае на 0,7% к апрелю. Как сказал газете Wall Street Journal стратег Nordea Asset Management Себастьян Гали (Sebastien Galy), рынок может расценить ослабление данных по розничным продажам как еще один признак того, что американцев не беспокоит рост потребительских цен. "Домохозяйствам не нужно быстро покупать, потому что они не боятся инфляции", — добавил он.

Кроме того, до открытия торгов ФРС США опубликует данные по промпроизводству в стране в мае. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель поднялся на 0,6% после увеличения на 0,7% в апреле.

В то же время центральным событием для мировых рынков на текущей неделе станет двухдневное заседание ФРС США, которое стартует во вторник. Аналитики ждут, что по его итогам регулятор сохранит свою мягкую монетарную политику. С интересом рынки ждут новых прогнозов регулятора по базовой ставке и экономическим показателям с учетом ускорения инфляции в стране до максимума с 2008 года.