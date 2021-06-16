МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику в среду в ожидании решения ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона

По состоянию на 10.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3%, до 7194,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6648,68 пункта, немецкий DAX опускался на 0,1%, до 15714,5 пункта.

Аналитики считают, что трейдеры в среду буду сохранять осторожность в преддверии решения ФРС США по монетарной политике, которое будет озвучено уже после закрытия европейских рынков. Инвесторы, как пишет газета Wall Street Journal, ожидают, что регулятор будет рассматривать ускорение инфляции как временное явление и сохранит поддержку экономики.

"В целом ожидается, что ФРС сохранит свою политику поддержки без изменений на заседании в этом месяце", — прокомментировала газете аналитик Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). По ее словам, любой намек на планы по сокращению поддержки окажет давление на рисковые настроения и приведет к снижению на рынках акций. "Вероятно, этого не произойдет сегодня, но это риск", — добавила эксперт.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Великобритании, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 2,1%, что является максимумом с июля 2019 года и превосходит целевой показатель Банка Англии на уровне 2%. В то же время аналитик Nucleus Financial Джонатан Летэм (Jonathan Letham) считает, что денежно-кредитная политика Великобритании, скорее всего, останется мягкой, несмотря на ускорение инфляции.

Дополнительную поддержку британскому фондовому индексу оказывает рост котировок нефтяных компаний на фоне подъема цен на нефть. Так, акции BP и Shell растут в цене на 1,2% и 1% соответственно.