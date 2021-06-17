МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером падает уже более чем на 4% на итогах июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 4,3%, или на 80 долларов, до 1781,4 доллара за тройскую унцию, утром металл дешевел на 2%. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 6,08%, до 26,122 доллара за унцию.

"Драгоценный металл был под давлением из-за сильного доллара и скачка доходности гособлигаций после встречи ФРС в среду", — сказал газете Wall Street Journal старший аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel). Дальнейшие потери при этом могут быть не оправданы, считает аналитик.

Днем ранее Федеральная резервная системы (ФРС) США завершила двухдневное заседание. По итогам встречи регулятор сообщил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году. ФРС также ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся суммарно уже на 1,3% к уровню до объявления итогов встречи, до 91,77 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) выросла к прежней отметке почти на 4,3 базисных пункта, до 1,535%.

Более дорогой доллар сдерживает цену на золото, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте.