МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли в четверг, при этом британский FTSE 100 снизился на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,44%, до 7153,43 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,21%, до 6666,26 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15727,67 пункта.

Давление на британский индекс оказывают данные корпоративной отчетности британского производителя обуви Dr. Martens за 2020-2021 год, согласно которым прибыль компании после налогообложения в годовом выражении упала вдвое. На этом фоне акции компании рухнули в цене на 11,5%.

Сдерживает рост индексов и снижение в нефтяном секторе на фоне падения котировок сырья на 3%. Так, акции британской BP снизились в цене на 1,5%, Shell – на 0,4%, французской Total Energies – на 0,6%.

Инвесторы также продолжают оценивать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованные в среду. По итогам заседания регулятор сохранил на прежнем уровне учетную ставку и объем выкупа активов, однако отметил, что повышение ставки возможно уже в 2023 году.

"Остается неопределенность относительно того, сможет ли ФРС эффективно управлять своей политикой в условиях усиливающегося инфляционного давления и ускоряющегося восстановления экономики", — сказали агентству Франс Пресс аналитики брокерской компании Charles Schwab.