2021-06-18T16:50:40+03:00
2021-06-18T16:50:40+03:00
2021-06-18T16:50:40+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833970944.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июня
Рынки
Новости
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Ожидаемые в понедельник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30
AUD
Австралия — Объём розничных... ПРАЙМ, 18.06.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|1,1%
|1,1%
|4:30
|CNY
|Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/
|3,85%
|
|17:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
|
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (май)
|34,7%
|23% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|5,2%
|5,2% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|10,7%
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|RUB
|Газпром — СД (о прекращении участия ПАО Газпром нефть в других организациях /в сбытовых в т.ч./, о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов ПАО за рубежом)
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