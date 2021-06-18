МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) 1,1% 1,1%
4:30 CNY Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/ 3,85%  
17:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (май) 34,7% 23% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 5,2% 5,2% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 10,7%  
  RUB Газпром — СД (о прекращении участия ПАО Газпром нефть в других организациях /в сбытовых в т.ч./, о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов ПАО за рубежом)    