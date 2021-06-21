События в сфере бизнеса и макроэкономики 21 июня
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|1,1%
|0,1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/
|3,85%
|3,85% (факт)
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|27,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|510,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|209,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-8,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-14,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-9,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-37,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|1,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|107,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (май)
|34,7%
|23% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|5,2%
|5,2% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|10,7%
|RUB
|Газпром — СД (о прекращении участия ПАО Газпром нефть в других организациях /в сбытовых в т.ч./, о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов ПАО за рубежом)
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833986496.html