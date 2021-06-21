МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) 1,1% 0,1% (факт)
4:30 CNY Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/ 3,85% 3,85% (факт)
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 27,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 510,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 209,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -8,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -14,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -9,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -37,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 1,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 107,2 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (май) 34,7% 23% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 5,2% 5,2% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 10,7%  
  RUB Газпром — СД (о прекращении участия ПАО Газпром нефть в других организациях /в сбытовых в т.ч./, о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов ПАО за рубежом)    

 

 