МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом на 0,5-1% после сильного снижения на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился вслед за мировыми площадками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64%, до 7062,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 6602,54 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 15603,24 пункта.

На минувшей неделе индексы потеряли 0,5-1,6% в основном из-за сильной волатильности, вызванной прогнозами Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор может повысить ставку в 2023 году. Теперь же индексы скорректировались.

"Опасения по поводу более агрессивной политики ФРС ослабли в понедельник, рынки Европы и США находятся на подъеме", — сказал агентству MarketWatch аналитик IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).