2021-06-21T19:42:54+03:00
2021-06-21T19:42:54+03:00
2021-06-21T19:42:54+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833993160.html
Европейские биржи закрылись ростом в рамках коррекции
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом на 0,5-1% после сильного снижения на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов британский... ПРАЙМ, 21.06.2021
биржи европы, биржи, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/88/832278898.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278898.jpg
https://1prime.ru/images/83227/88/832278895.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278895.jpg
https://1prime.ru/images/83227/88/832278892.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278892.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833993006.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом на 0,5-1% после сильного снижения на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64%, до 7062,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 6602,54 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 15603,24 пункта.
На минувшей неделе индексы потеряли 0,5-1,6% в основном из-за сильной волатильности, вызванной прогнозами Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор может повысить ставку в 2023 году. Теперь же индексы скорректировались.
"Опасения по поводу более агрессивной политики ФРС ослабли в понедельник, рынки Европы и США находятся на подъеме", — сказал агентству MarketWatch аналитик IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).