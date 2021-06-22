МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Коррекционное снижение российского рынка акций на фоне роста инфляционных опасений в мире будет умеренным в 2021-2022 годах, оценил для РИА Новости перспективы директор департамента инвестиций международного инвестфонда Technology of the Future Максим Ачкасов. Российский рынок акций повысился вслед за мировыми площадками

Уровень инфляции в США, который в среднесрочной перспективе постепенно повышается со среднего уровня в 1,5% (наблюдался в течение 11 лет до пандемии) до 2,5-3%, не вызовет серьёзного стресса для мировой экономики и рынков, также оценивает эксперт. Май или июнь 2021 года должны стать пиком нынешнего цикла инфляции в США. Пик инфляции в России, скорее всего, придется на вторую половину текущего года, рассчитывает Ачкасов.

Мировые рынки уже отреагировали на факт того, что инфляция будет выше, ее ускорение уже учтено рынком и заложено в котировках акций в первой половине 2021 года, считает он.

"Сейчас для инвесторов важно не то, растет ли инфляция, а то, какими темпами она будет расти. Возможное повышение учётной ставки ФРС в 2023 году, о котором дан сигнал, может положить начало давно ожидаемому рынками переходу от режима дефляционных условий прошлого к периоду более высокого экономического роста, который сочетается с более высокой, но умеренной инфляцией", — говорит эксперт.

Рыночные механизмы в мировой экономике постепенно преодолеют сбои в цепочке поставок, и дефицит комплектующих, а также все другие ограничения, вызванные резким повышением спроса в результате выхода мировой экономики из локдауна, считает эксперт.

Устойчивый спрос на сырьё: металлы, энергоносители в результате такого восстановления мировой экономики поддержит спрос на акции российских компаний, полагает Ачкасов.

"Однако, в любом случае, инвесторам следует ожидать большей волатильности во время публикаций важной макростатистики и заседаний ФРС США. Инвесторам на российском рынке акций стоит помнить, что с одной стороны рост процентных ставок в США оказывает негативное влияние на доходность активов развивающихся рынков. С другой стороны, рынки любят предсказуемость. Грамотная, максимально прозрачная коммуникация ФРС США и умеренный рост ставок сделают коррекционное снижение рынка акций РФ в 2021-2022 годах незначительным, умеренным", — резюмировал он.