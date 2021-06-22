МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются на продолжающихся опасениях относительно более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

По состоянию на 10.58 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,03%, до 7064,48 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,26%, до 6585,05 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15443,45 пункта.

Европейские индексы по-прежнему находятся под влиянием заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор спрогнозировал более раннее повышение ставки. Поэтому в центре внимания во вторник будет выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла – трейдеры ожидают подсказок о дальнейшем курсе регулятора.

Несколько сдерживает снижение европейских индексов положительная динамика на мировых рынках. Так, ключевые американские индексы выросли по итогам понедельника на 0,8-1,8%. На фондовых биржах также преимущественно наблюдается рост.

Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, отметила, что "резкие смены настроения", которые были свойственны рынкам в понедельник, долго не продлятся. Она также сказала, что в фокусе инвесторов теперь находятся перспективы сильного восстановления экономики.