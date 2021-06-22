МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа намерена открыть штаб-квартиру в башне "Меркурий Тауэр" в "Москва-Сити" в первом квартале 2022 года. Мосбиржа планирует запустить вечерние торги евробондами и ОФЗ

Как сообщила пресс-служба проекта "Меркурий Тауэр", биржа займет более 4 тысяч квадратных метров с 33 по 37 этаж.

"После заключения сделки заполняемость "Меркурий Тауэр" арендаторами составит 99% от имеющихся коммерческих площадей", — уточняется в сообщении.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в России биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.