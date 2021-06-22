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Санкт-Петербургская биржа переедет в "Москва-Сити"
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Санкт-Петербургская биржа намерена открыть штаб-квартиру в башне "Меркурий Тауэр" в "Москва-Сити" в первом квартале 2022 года. Как сообщила пресс-служба проекта "Меркурий Тауэр",... ПРАЙМ, 22.06.2021
санкт-петербургская биржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа намерена открыть штаб-квартиру в башне "Меркурий Тауэр" в "Москва-Сити" в первом квартале 2022 года.
Как сообщила пресс-служба проекта "Меркурий Тауэр", биржа займет более 4 тысяч квадратных метров с 33 по 37 этаж.
"После заключения сделки заполняемость "Меркурий Тауэр" арендаторами составит 99% от имеющихся коммерческих площадей", — уточняется в сообщении.
Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в России биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.