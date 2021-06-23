МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Объем размещения шестилетних еврооблигаций "Газпрома" ожидается в размере 500 миллионов швейцарских франков, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Новый ориентир доходности составляет 1,55-1,65% против первоначального 1,55-1,75%. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает в среду.

"Газпром" 21-22 июня провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.