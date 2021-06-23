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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834012365.html
Источник оценил объем размещения шестилетних евробондов "Газпрома"
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Объем размещения шестилетних еврооблигаций "Газпрома" ожидается в размере 500 миллионов швейцарских франков, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Новый ориентир... ПРАЙМ, 23.06.2021
евробонды, газпром, новости, облигации, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Объем размещения шестилетних еврооблигаций "Газпрома" ожидается в размере 500 миллионов швейцарских франков, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Новый ориентир доходности составляет 1,55-1,65% против первоначального 1,55-1,75%. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает в среду.
"Газпром" 21-22 июня провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.