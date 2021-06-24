МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) -0,2% -0,1%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь) -0,4%  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль) -7 -4
предв. EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,94%  
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,624 млн  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) 0,7% 0,6%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 3,1% 3,4%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 3,6  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) 0,6%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (май) 0,5% 0,4%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 83,8 84
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 86,4 86,5
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 365  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 461  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 27,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 510,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 209,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -8,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -14,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -9,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -37,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 1,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 107,2 тыс  


Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — ГОСА (рестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021) 15,24 — див-д 2019 12,55 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Мечел — ГОСА (рестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 13.07.2021) 0 (ао), 3,48 (ап) — див-д 2019 0 (ао), 1,17 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Татнефть — ГОСА (рестр закрыт 01.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020
  RUB Удмуртнефть — ГОСА (рестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021) 3010,1 (1П2019) + 1319,19 (9м2019) + 182,54 (фин) — див-д 2019 1378,57 (1П2020) + 806,73 (9м2020) + 1022,48 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 11.06.2021) 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019 5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020
  RUB Магнит — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 10.06.2021) 147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019 245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020
  RUB Селигдар — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 15.06.2021) 0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) + 1,42 (только ао, фин) — див-д 2019 2,55 (9м2020, ао, ап) + 1,95 (фин, ао, ап) — див-д 2020
  RUB ТГК-1 — СД (выборы председателя СД)    