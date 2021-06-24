События в сфере бизнеса и макроэкономики 25 июня
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь)
|-0,2%
|-0,1%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь)
|-0,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль)
|-7
|-4
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,94%
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,624 млн
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|0,7%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|3,1%
|3,4%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|3,6
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (май)
|0,5%
|0,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|83,8
|84
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|86,4
|86,5
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|365
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|461
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|27,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|510,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|209,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-8,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-14,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-9,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-37,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|1,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|107,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — ГОСА (рестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021)
|15,24 — див-д 2019
|12,55 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Мечел — ГОСА (рестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 13.07.2021)
|0 (ао), 3,48 (ап) — див-д 2019
|0 (ао), 1,17 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — ГОСА (рестр закрыт 01.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021)
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Удмуртнефть — ГОСА (рестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021)
|3010,1 (1П2019) + 1319,19 (9м2019) + 182,54 (фин) — див-д 2019
|1378,57 (1П2020) + 806,73 (9м2020) + 1022,48 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 11.06.2021)
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
|5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Магнит — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 10.06.2021)
|147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019
|245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 15.06.2021)
|0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) + 1,42 (только ао, фин) — див-д 2019
|2,55 (9м2020, ао, ап) + 1,95 (фин, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|ТГК-1 — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834025764.html