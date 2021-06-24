МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг вечером на фоне роста спроса на рисковые активы в свете публикации сильной статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

По состоянию на 18.19 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 3,95 доллара, до 1779,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,03%, до 26,102 доллара за унцию.

Оптимизм и аппетит к рисковым активам на рынке поддерживается сильной статистикой по США. ВВП в стране в первом квартале вырос, по окончательной оценке, на 6,4%, как и ожидалось.

Кроме того, трейдеры оценивают перспективы принятия инфраструктурного пакета, предложенного президентом США Джо Байденом. Он предложил потратить около 2 триллионов долларов на инфраструктуру и еще около 2 триллионов на создание рабочих мест. Ожидается, что позднее в четверг Байден обсудит этот пакет с группой сенаторов.

"Действительно, текущий глобальный оптимизм заставил трейдеров… переключиться с активов-"убежищ" на более рискованные активы, что представляет собой сильный "медвежий" драйвер для золота", — сказал агентству Market Watch аналитик трейдинговой группы Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).