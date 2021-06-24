Стоимость золота снижается на росте аппетита к риску
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг вечером на фоне роста спроса на рисковые активы в свете публикации сильной статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 3,95 доллара, до 1779,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,03%, до 26,102 доллара за унцию.
Оптимизм и аппетит к рисковым активам на рынке поддерживается сильной статистикой по США. ВВП в стране в первом квартале вырос, по окончательной оценке, на 6,4%, как и ожидалось.
Кроме того, трейдеры оценивают перспективы принятия инфраструктурного пакета, предложенного президентом США Джо Байденом. Он предложил потратить около 2 триллионов долларов на инфраструктуру и еще около 2 триллионов на создание рабочих мест. Ожидается, что позднее в четверг Байден обсудит этот пакет с группой сенаторов.
"Действительно, текущий глобальный оптимизм заставил трейдеров… переключиться с активов-"убежищ" на более рискованные активы, что представляет собой сильный "медвежий" драйвер для золота", — сказал агентству Market Watch аналитик трейдинговой группы Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).
https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834027320.html