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https://1prime.ru/Financial_market/20210625/834033800.html
Московская биржа начнет торговлю ещё 29 иностранными акциями
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Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний на три десятка, включив в него, в частности, бумаги Bank of New York, Wells Fargo и Western Union, следует... ПРАЙМ, 25.06.2021
акции, торги, мосбиржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний на три десятка, включив в него, в частности, бумаги Bank of New York, Wells Fargo и Western Union, следует из сообщения российской торговой площадки.
"Первого июля 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 29 иностранных акций, среди которых акции фармацевтической компании Organon & Co, а также компаний финансового сектора – The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, State Street Corporation, The Western Union Company", — говорится в сообщении.
В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 173.
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах.