МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний на три десятка, включив в него, в частности, бумаги Bank of New York, Wells Fargo и Western Union, следует из сообщения российской торговой площадки. Мосбиржа планирует в сентябре запустить вечерние торги на рынках ОФЗ

"Первого июля 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 29 иностранных акций, среди которых акции фармацевтической компании Organon & Co, а также компаний финансового сектора – The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, State Street Corporation, The Western Union Company", — говорится в сообщении.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 173.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах.