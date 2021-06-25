МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись преимущественно ростом на общем оптимизме относительно восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, до 7136,07 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,13%, до 6622,87 пункта, немецкий DAX — увеличился на 0,12%, до 15607,97 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценили статистику по Германии и США, которая ослабила опасения относительно состояния мировой экономики. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле вырос до минус 0,3 пункта с пересмотренного уровня июня в минус 6,6 пункта.

Данные из США также добавили аппетита к риску. ВВП страны в первом квартале, по итоговой оценке, вырос на 6,4%, доходы потребителей страны в мае упали только на 2%, хотя ожидалось снижение на 2,5%.

"Что примечательно, так это то, как индексы во всем мире отмахнулись от изменения прогнозов ФРС и возобновили рост, видимо вслед за (признаками — ред.) экономического роста по мере того как мир возвращается к нормальному состоянию", — полагает аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Минувшая неделя оказалась волатильной для рынков после того, как Федрезерв США спрогнозировал повышение ставки в 2023 году, что вызвало серьезные опасения на рынках.