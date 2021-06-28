События в сфере бизнеса и макроэкономики 28 июня
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|20:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|RUB
|Корпорация Иркут — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|RUB
|Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021)
|2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2019
|5 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ОГК-2 — СД (выборы председателя СД и его заместителя)
https://1prime.ru/Financial_market/20210628/834048142.html