МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
12:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
15:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
15:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
17:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
20:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  
  RUB Корпорация Иркут — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  
  RUB Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021) 2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2019 5 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ОГК-2 — СД (выборы председателя СД и его заместителя)    