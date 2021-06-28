МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов. Курс рубля днем слабо колеблется к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.15 мск рос на 0,26%, до 3841,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1676,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 2 копейки, до 72,18 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 86,07 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,42% — до 75,06 доллара за баррель.

Внешний фон является неоднозначным, многие индексы несут умеренные потери, нефть находится в небольшом минусе, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть слабо снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

Беспокойство у инвесторов вызывает быстрое распространение дельта-штамма коронавируса, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию во многих регионах, обращает внимание он.

"В то же время от более серьезного снижения мировые рынки сдерживает ожидание сохранения мягкой монетарной политики крупнейших центробанков, а также эффект от новых фискальных стимулов правительств, в том числе инфраструктурного проекта (президента США Джозефа — ред.) Байдена, который должен быть вскоре утвержден законодателями", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги TCS Group вновь выступает лидерами торгов (+1,56%), котировки подскочили после объявления о тестировании цифрового банка для премиальных клиентов, отмечает Артемий Шамшуков из "Финама".

Как ожидается, уже осенью клиентам нового бизнес-подразделения Private Banking будут доступны инвестиционное консультирование, управление счетами, налоговое планирование и другие услуги, добавляет он.

Также в лидерах роста – акции ВТБ (1,83%), ТГК-1 (1,67%), "Северстали" (1,46%), расписки Х5 (1,18%), акции "ВСМПО-Ависма" (1,07%) и акции "Мосэнерго" (1,01%). Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона

В лидерах падения – акции "Русала" (-2,08%), "Роснефти" (-1,02%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,88%).

Предложенное Банком России регулирование экосистем может серьезно повлиять на привлекательность и стоимость акций Сбербанка, заявил первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Бумаги Сбербанка спокойно отреагировали на заявление Хасиса и какое-то время продолжили снижение прежними темпами. К текущему моменту привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 0,68%.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3865 пунктов, у индекса РТС — на девятилетнем максимуме 1695 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Если мировые рынки перейдут к устойчивому росту, индексы могут уже в начале недели протестировать на прочность эти технические препятствия, считает он.

"До конца дня рассчитываем на продолжение умеренного роста, ограниченного техническими факторами. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3790-3855 пунктов", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс".