МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды снижением, завершив при этом первое полугодие увеличением котировок на 8-17%, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал перспективные российские акции

По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 снизился на 0,67%, до 7040,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 6507,83 пункта, немецкий DAX — на 0,99%, до 15535,4 пункта.

По итогам полугодия FTSE 100 вырос на 8%, CAC 40 – на 17%, DAX – на 13%, а по итогам второго квартала показатели увеличились на 4,9%, 7,3% и 3,5% соответственно. Инвесторы преимущественно оценивали состояние экономики региона в условиях ситуации с коронавирусом. Поддерживал настроения и общий оптимизм на мировых рынках, вызванный также статистическими данными по США и АТР.

Надежды на восстановление экономики поддерживал и Европейский центральный банк (ЕЦБ). В рамках июньского заседания регулятор ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, улучшил прогноз по инфляции, а также отметил, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне.

Однако в последние дни июня рынок более волатильный, так как в Европе довольно быстро распространяется новый штамм коронавируса "дельта", что ставит под угрозу темпы восстановления экономики, а также может привести к введению новых ограничений на передвижение.