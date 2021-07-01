МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акции китайского конгломерата DiDi, владеющего сервисом заказа такси, выросла после IPO на 13,5%, следует из данных торгов. Российский рынок акций закрылся ростом вместе с нефтегазовым сектором

По данным СМИ, в ходе первичного размещения DiDi привлекла около 4,4 миллиарда долларов, что стало крупнейшим IPO для китайской компании с момента листинга Alibaba Group в 2014 году.

По состоянию на 19.26 мск стоимость акций DiDi на Нью-Йоркской торговой бирже росла на 13,54%, до 16,05 доллара за ценную бумагу. В ходе торгов стоимость достигала 16,25 доллара за акцию. Капитализация компании превышает 66 миллиардов долларов.

Накануне, в первый день торгов акций DiDi, их стоимость подскочила до 16,65 доллара за акцию, что на 19% выше цены размещения (14 долларов за ценную бумагу). При этом ралли вскоре замедлилось и по итогам торгов среды стоимость акций выросла лишь на 1%, до 14,14 доллара.

По данным СМИ, DiDi в июне 2021 года подал документы на проведение IPO в США. Тогда сообщалось, что компании может быть оценена более чем в 70 миллиардов долларов.

Didi Chuxing (DiDi) — ведущая в мире мобильная платформа по предоставлению транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.