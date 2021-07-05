Мосбиржа ожидает бума IPO
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В ходе пятничной сессии наблюдалась смешанная динамика. При этом индекс Мосбиржи закрылся на максимальной отметке за всю историю торгов на этой площадке. Лидерами роста вновь стали акции ГК "Мать и Дитя" (+9,33%). Хуже рынка выглядели бумаги ТГК-1 (-7,85%) на фоне закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.
Московская биржа (+0,05%) ожидает бума размещений акций на своей площадке. Сейчас ведется подготовка около 10 сделок IPO и SPO. Это, безусловно, хорошая новость, означающая, что интерес к фондовому рынку растет как у инвесторов, так и у эмитентов. Так, в июне торговый оборот увеличился на 12% г/г, до 81 триллиона рублей.
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон позитивен. Лидерами могут стать акции сырьевого сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3850-3900 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/Financial_market/20210705/834112780.html