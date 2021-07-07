МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает в среду по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Рубль неуверенно корректируется вверх на дорожающей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.32 мск рос на 0,1%, до 3888,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1646,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 74,38 рубля, курс евро падал на 20 копеек, до 87,83 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,74%, до 75,08 доллара за баррель.

"К середине торгового дня российские фондовые индексы вернулись к повышению вслед за улучшением внешнего фона", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Несмотря на отсутствие существенных позитивных новостей на ведущих мировых фондовых площадках сохраняется хороший настрой. После распродаж на европейских площадках в начале недели и вчерашних продаж акций промышленных секторов в США, сегодня наблюдается коррекционный рост", — отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Алросы" (7,14%), "Северстали" (2,67%), расписки "Ленты" (2,32%), НЛМК (2,07%), "Роснефти" (1,97%), ФКС "ЕЭС" (1,87%).

"Бумаги МТС (-7,14%) упали после дивидендной отсечки за 2020 год. Кроме того, компания накануне объявила о завершении обратного выкупа акций на общую сумму 15 миллиардов рублей. Указанные факторы могут затруднить быстрое закрытие дивидендного разрыва котировками", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-1,33%), префы "Транснефти" (-1,28%), префы "Башнефти" (-1,28%). Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Некоторые рынки акций остаются под давлением неопределенности, связанной с экономическими перспективами, угрозой инфляции и монетарной политикой ключевых центробанков, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на вчерашнем минимуме 3878 пунктов, у индекса РТС — на установленном вчера недельном минимуме 1643 пунктов. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, особенно на нефтяном, эти уровни могут быть пробиты уже в ближайшее время", — добавляет он.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии выросли, но воздержались от обновления достигнутых накануне локальных максимумов. Итог дня, вероятно, будет во многом зависеть от динамики нефтяных цен, а в четверг – от общемирового аппетита к риску после публикации протоколов заседания ФРС", — добавляет Кожухова из "Велес Капитала".