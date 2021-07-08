МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг падают более чем на 1% после публикации протокола июньского заседания Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,12% — до 7070,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,32%, до 6441,73 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 15526,45 пункта.

Европейские инвесторы оценивают опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС США. Так, регулятор в рамках встречи 15-16 июня допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике. Опубликованы протоколы июньского заседания ФРС. Пока все спокойно

"Протокол подкрепляет сообщение о том, что регулятор настроен на сокращение покупок активов в этом году, но форма и скорость, которые это потребует, будут определяться статданными", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Кроме того, французский индекс находится под влиянием корпоративных новостей из страны. Так, акции автоконцерна Stellantis (бывших Fiat и PSA) падают на 2,53%, поскольку компания прогнозирует более низкий, чем планировалось, объем производства в первом полугодии, а также снижение промышленного свободного денежного потока.