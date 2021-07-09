МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые 10-12 июля события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12 июл
предв. CNY Китай — Объём выданных займов

1,5 трлн

юаней
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,5%

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10 июл
RUB РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) 0,03568039 — див-д 2019 0,0530482 — див-д 2020
11 июл
  RUB

Детский мир — закрытие реестра

для выплаты фин. див-дов 2020

(ГОСА — 30.06.2021)

 5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020
12 июл
RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 2кв2021
RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021) 1,03 — див-д 2019 2,86 — див-д 2020
RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) 1,35 — див-д 2019 0,06 — див-д 2020
RUB Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.06.2021)

2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) —

див-д 2019

 5 (ао, ап) — див-д 2020
RUB Газпром — СД (вопрос о формировании Комитета СД по устойчивому развитию)
RUB ГМК Норильский никель — СД (вопросы уменьшения УК и подготовки к ВОСА)