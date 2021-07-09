События в сфере макроэкономики и бизнеса 10-12 июля
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые 10-12 июля события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12 июл
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|
1,5 трлн
юаней
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10 июл
|RUB
|РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021)
|0,03568039 — див-д 2019
|0,0530482 — див-д 2020
|11 июл
|RUB
|
Детский мир — закрытие реестра
для выплаты фин. див-дов 2020
(ГОСА — 30.06.2021)
|5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020
|12 июл
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021)
|1,03 — див-д 2019
|2,86 — див-д 2020
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021)
|1,35 — див-д 2019
|0,06 — див-д 2020
|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.06.2021)
|
2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) —
див-д 2019
|5 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Газпром — СД (вопрос о формировании Комитета СД по устойчивому развитию)
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (вопросы уменьшения УК и подготовки к ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210709/834158708.html