МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе незначительного изменения российского рынка акций по главным биржевым индексам и укрепления рубля к основным резервным валютам, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,2% до 3849 пунктов, РТС поднимется на 0,1% до 1639 пунктов.

Нефть марки Brent подешевеет в пределах 1,5 долларов — до 74,2 доллара за баррель, курс евро на форексе останется выше 1,185 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара упадет на 80 копеек до 73,5 рубля, евро – тоже на 80 копеек, до 87,3 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Главным международным экономическим событием станет заседание Банка Японии, ожидается, что ставка может быть сохранена на отрицательном уровне, отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Но не исключено, что это в последний раз за пять лет, и по окончании Олимпиады (что в условиях пандемии оказывает нагрузку на экономику) регулятор может перейти к ужесточению ДКП, добавляет он.

Во вторник в центре внимания инвесторов будут торговый баланс КНР и потребительская инфляция в США, в четверг выйдет блок статистики по КНР (наиболее важны будут цифры по ВВП и промышленному производству) и данные по промышленному производству в США, а завершится неделя публикацией динамики розничных продаж в Америке, также напоминает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Мы не ждем сильного негативного сюрприза от американской статистики и рассчитываем на поддержку со стороны стартующего сезона отчетности в США. Однако опасаемся более слабых данных по КНР, что может сдерживать восстановление спроса на сырье и интерес к активам развивающихся рынков", — добавляет он.

Рисковые активы (в частности, американский фондовый рынок, нефть и российские индексы) находятся у важных краткосрочных поддержках, при отскоке от которых могут вернуться к обновлению недавних пиков, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

"Оптимистичного сценария по-прежнему нельзя исключать, хотя напряженность на рынках в связи с распространением штамма "дельта" и перспективой перехода к ужесточению денежно-кредитной политики растет", — добавляет она.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" напоминает, что во второй половине будущей недели могут состоятся очередные консультации по ядерной сделке с Ираном. Учитывая разрыв с Магатэ и приближающуюся инаугурацию избранного президента Раизи, надежд на быстрое снятие санкций и восстановление добычи остается все меньше, считает он.

Если Иран останется скован ограничениям, это облегчит достижение консенсуса внутри ОПЕК+: дефицит в 1,5 миллиона баррелей в четвертом квартале 2021 года оставляет возможности как для наращивания квот, так и для корректировки базовых объемов добычи с апреля 2022, считает эксперт.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Локтюхов из Промсвязьбанка от российского рынка акций ждет небольшой просадки, вызванной нашими сдержанными ожиданиями по рынку нефти, по спросу на активы развивающихся рынков и завершающей фазой сезона дивидендных "отсечек".

На следующей неделе Андрей Верников из "Универ Капитала" ждет небольшого снижения рынка.

"Встреча ОПЕК+ не принесла ясности касательно дальнейшей политики нефтедобывающих стран и цены на нефть остались на месте. А растущие цены на нефть могли бы поддержать наш фондовый рынок. На следующей неделе стартует сезон отчетности компаний из США за второй квартал и ожидания очень хорошие. В этом есть некоторая опасность, что выход хорошей отчетности приведет к фиксации прибыли по длинным позициям", — добавляет он.

На предстоящей неделе Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ожидает стабилизации общих настроений на рынках, однако вирусные сводки и негативный характер отдельных статданных могут сдерживать покупательскую активность.

Российскому рынку на будущей неделе будет непросто продвигаться к новым уровням также в силу сезонного снижения активности торгов и фактора дивидендных отсечек крупных компаний, также обращает внимание он.

Михаил Шульгин из "Открытие Брокер" также замечает, что внешний фон и дивидендные отсечки будут мешать индексу Мосбиржи продвигаться в направлении 4000 пунктов — уровня, который в более отдаленной перспективе взять вполне под силу. Но предстоящая неделя пока не выглядит перспективной в плане обновления максимумов, при этом возвращение к 3800 пунктов вполне вероятно, считает он.

Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что индекс Московской биржи будет находиться в диапазоне 3800-3900 пунктов.

РУБЛЬ ВЫРАСТЕТ

Рубль, пережив падение вслед за нефтью и общим оттоком средств с развивающихся рынков, нащупал почву под ногами, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Конвертация дивидендов, вероятно, перестает влиять на курс, а открытие клиринга ОФЗ, выпущенных после 14 июня, в Euroclear может способствовать дополнительному притоку портфельных инвестиций", — добавляет он.

Рубль продолжит пятничное умеренное укрепление и на следующей неделе по мере усиления рискового аппетита, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Рубль должна поддержать также продажа валютной выручки фирмами-экспортерами в рамках подготовки к дивидендным выплатам. С другой стороны, снижение нефтяных цен и дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации могут надавить на рубль", — добавляет она.

Не исключено, что на следующей неделе доллар вновь проверит на прочность уровень сопротивления 75 рублей, однако базовая цель — возвращение американской валюты к уровню 73,5 рубля, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

В США начнут публиковаться первые финансовые результаты за прошедший финансовый квартал, они окажут влияние на динамику рынка, также отмечает Ващенко. В фокусе результаты крупнейших финансовых институтов, в частности, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of New York, а также компаний Pepsi, Alcoa. Virgin Galactic может объявить о первом успешном коммерческом суборбитальном полете, добавляет он.

Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит" ожидает хорошей динамики по нефтегазовому и банковскому секторам.

Локтюхов из Промсвязьбанка напоминает, что так, в середине недели без учета дивидендов начнут торговаться акции "Газпрома". "Мы, впрочем, учитывая ралли на рынке газа в Европе и наши позитивные ожидания по финансовым показателям "Газпрома", надеемся, что постдивидендная просадка его акций не будет длительной", — говорит он.

Одним из важных внутренних событий станет начало сезона публикаций операционной отчетности, который традиционно откроют ведущие сталелитейные компании. Мы ждем сильных показателей продаж, что должно оказать поддержку котировкам. Кроме того, свои операционные данные представят "Акрон", "Детский мир" и Х5", — добавляет аналитик.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" напоминает, что в России закроются дивидендные реестры по "Газпрому", АФК "Система", ФСК "ЕЭС", "Россетям", "Транснефти", "Сургутнефтегазу". Операционные результаты ММК и НЛМК могут помочь акциям развить краткосрочный отскок наверх, а в четверг совет директоров "Русала" обсудит возможные дивиденды, что может задать импульс как минимум к краткосрочному движению бумаг, полагает она.

Шульгин из "Открытие Брокер" указывает, что на российском фондовом рынке металлурги будут по-прежнему внимательно отслеживать динамику цен на металлы в Лондоне, как реакцию на меры китайского правительства по сдерживанию производственной инфляции в стране. "Накануне КНР начала распродавать металлы из госрезервов. Первый аукцион прошел успешно, но не оказал существенного влияния на мировую динамику цен. При этом власти Китая уже объявили, что подобных аукционов станет больше", — добавляет он.