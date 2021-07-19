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Американские биржи закрылись снижением основных индексов
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Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 19.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% — до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,58%, до 4258,73 пункта.
Американские рынки в понедельник открылись резким снижением более чем на 1%, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения "дельта"-штамма растут. Трейдеры сохраняют беспокойство за восстановление экономики в период растущей заболеваемости.