ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% — до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,58%, до 4258,73 пункта.

Американские рынки в понедельник открылись резким снижением более чем на 1%, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения "дельта"-штамма растут. Трейдеры сохраняют беспокойство за восстановление экономики в период растущей заболеваемости.