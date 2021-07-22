22 июля. (Dow Jones). Котировки фьючерсов на золото в среду упали, с трудом удержавшись выше отметки 1800 долларов за унцию. Доходность казначейских облигаций США продолжила расти с 5-месячных минимумов, ослабляя спрос на драгоценные металлы.

"Золото по-прежнему зависит от фортуны доллара, тогда как отскок доходности казначейских бумаг" ослабляет привлекательность драгоценных металлов, не приносящих купонного дохода, говорит Лукман Отунуга, рыночный аналитик FXTM.

В ходе торгов среды котировки опускались чуть ниже психологически важной отметки 1800 долларов, однако золото "по-прежнему может получить поддержку ввиду роста числа случаев коронавируса в мировом масштабе", добавляет аналитик.

"Если цены (на золото) задержатся ниже 1800 долларов слишком долго, медведи могут вновь заполучить контроль над рынком, а следующий ключевой уровень тогда сформируется на 1760 долларах, – утверждает Отунуга. – Если же цены удержатся выше 1800 долларов, "золото может вновь проверить на прочность отметку 1825 долларов, что чуть ниже 200-дневной скользящей средней".

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 8 долларов, или на 0,4%, по 1803,40 доллара за унцию после достижения ранее в среду минимума 1794,30 доллара. Уровень закрытия среды был самым низким с 8 июля.

Золото дешевеет на росте рисковых настроений

"Цены на золото не желают оставаться ниже 1800 долларов, так как быки делают все возможное, чтобы выиграть эту битву", – рассуждает Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

"Важный фактор – укрепление доллара. Трейдеры ожидают, что на следующей неделе ФРС может намекнуть на некоторое ужесточение политики центрального банка", – добавляет он.

Решение ФРС по процентным ставкам будет объявлено 28 июля. За истекший период текущей недели индекс доллара ICE (DXY) вырос примерно на 0,2%.

"Несмотря на то, что рынок может услышать более жесткую риторику со стороны ФРС, цены на золото сильно выросли по сравнению с недавним минимумом 1685 долларов, что обнадеживает быков", — говорит Аслам. Цены на золото опускались до этого уровня в конце марта.

"В период предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики на рынке золота может и не произойти столь же масштабных продаж, как это было в 2012 году, когда центральный банк начал сворачивать стимулирующие меры", — считает эксперт.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в понедельник достигла 5-месячного минимума, а в среду продолжает восстанавливаться. Недавно она повысилась на 7,3 базисных пунктов, до 1,279%. Повышение доходности казначейских облигаций способствует увеличению альтернативных издержек владения золотом.

Между тем "в прошлый раз, когда доходность казначейских облигаций снизилась, причем намного сильнее (чем в этот раз), это почти не повлияло на котировки золота", отметили аналитики Commerzbank.

"По крайней мере, в ближайшее время тот факт, что доходность (казначейских) облигаций остается на очень низких уровнях, особенно по сравнению с последними показателями инфляции и инфляционных ожиданий, а также в условиях реальной доходности ниже —1%, не имеет никакого значения (для цен на золото)", — добавили аналитики.

Между тем сентябрьские фьючерсы на медь выросли на 0,2%, по 4,27 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене почти на 1% до 1075,30 доллара за унцию, а сентябрьские контракты на палладий подорожали на 0,6% до 2654,90 долларов за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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