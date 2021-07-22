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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834268481.html
Российский рынок акций утром растет вслед за мировыми биржами
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Российский рынок акций в начале торгов четверга повышается по основным индексам на позитиве с мировых фондовых бирж. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,5% — до... ПРАЙМ, 22.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга повышается по основным индексам на позитиве с мировых фондовых бирж.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,5% — до 3743 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1598 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Фондовые фьючерсы США прибавляют 0,2-0,3%.