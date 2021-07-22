МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга повышается по основным индексам на позитиве с мировых фондовых бирж.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,5% — до 3743 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1598 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фондовые фьючерсы США прибавляют 0,2-0,3%.