МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 27 июля запустит торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в 10 раз номинальным объемом контракта, что откроет дополнительные торговые возможности для частных инвесторов, сообщила площадка.

"Двадцать седьмого июля 2021 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в 10 раз номинальным объемом контракта по сравнению с классическим фьючерсом на индекс РТС. Торговый код – RTSM", — указывается в сообщении.

Базисным активом нового контракта выступает индекс РТС, рассчитываемый Мосбиржей. Цена контракта указывается в пунктах. Шаг цены составит 0,5 пункта, а его стоимость будет рассчитываться в российских рублях и соответствовать 0,1 доллара. В результате номинальный объем контракта и сумма, блокируемая под обеспечение, будут в 10 меньше, чем для стандартного фьючерса на индекс РТС.

С первого дня торгов участникам рынка будут доступны фьючерсы с четырьмя одновременно торгуемыми сроками с исполнением в сентябре и декабре 2021 года, а также марте и июне 2022 года, уточняется в сообщении.

"Новый инструмент откроет дополнительные торговые возможности для широкого круга российских частных инвесторов, которых на Московской бирже уже почти 13 миллионов человек. Для них активно расширяется линейка биржевых производных инструментов, в том числе за счет контрактов с меньшей номинальной стоимостью", — отмечает биржа.

Торги фьючерсом на индекс РТС начались в 2005 году. Он является вторым по популярности контрактом на срочном рынке Московской биржи и входит в топ-15 самых торгуемых индексных контрактов в мире (по данным Futures Industry Association, FIA). На срочном рынке Московской биржи также торгуется мини-фьючерс на индекс Мосбиржи, номинал которого также в 10 раз меньше, чем у основного фьючерса.