МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом, увеличившись в среднем на 1% за рабочую неделю, инвесторы оценивают сильное начало сезона финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилен перед выходными и после решения Банка России по ставке

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,86% — до 7028,5 пунктов, французский CAC 40 — на 1,35%, до 6568,82 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 15668,95 пункта.

Европейские рынки завершили торги пятницы в плюсе, увеличившись за неделю в среднем на 1%. Оптимизму инвесторов способствуют сильные финансовые результаты европейских и американских компаний. На этой неделе об увеличении прибыли сообщили такие крупные компании как Volvo, Daimler, Schlumberger, Novartis.

Однако инвесторы сохраняют некоторые опасения по поводу влияния пандемии коронавируса на восстановление экономики. "Общая картина для Европы остается радужной, но уже есть некоторые первоначальные признаки того, что распространение штамма "дельта" влияет на еврозону", — заявил газете Wall Street Journal ведущий экономист Oxford Economics Никола Нобиле (Nicola Nobile).

Кроме того, в четверг состоялось очередное заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), на котором было объявлено о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком нулевом уровне. Регулятор также оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.