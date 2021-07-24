Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе преимущественно укреплялся. При этом, в начале недели основные резервные валюты стрельнули вверх, особенно – евро, который на низколиквидной утренней сессии подскакивал до 90,71 рубля (максимум с апреля). Доллар торговался более спокойно, но обновил максимум с 12 июля на уровне 74,78 рубля. Затем основные резервные валюты сползли, соответственно до 73,51 рубля (минимум доллара с 6 июля) и 86,49 рубля (минимум евро с 1 июля).

Основным курсообразующим фактором для рубля стало быстрое восстановление рынка нефти после провала на сделке ОПЕК+ по квотам на добычу нефти с августа. Налоговый период июля и подготовка, а затем и само решение ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП), добавляли уверенности рублю.

В итоге, доллар днем в пятницу за неделю снижался на 40 копеек до уровня 73,7 рубля, евро –на 80 копеек до 86,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составляла не изменилась за неделю, составив 5,45 тысячи.

РУБЛЬ ОТСЛЕЖИВАЛ НЕФТЬ И ГОТОВИЛСЯ К РЕШЕНИЮ ЦБ

Рубль начал завершающуюся рабочую неделю ощутимым ослабление против доллара и евро. Давление приходило от обвала рынка нефти.

Главным фактором давления для него стало решение ОПЕК+ по сделке о добыче. Альянс в прошлое воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать суточную добычу на 400 тысяч баррелей. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Таким образом, дефицит нефти не вполне восстановившемуся мировому рынку не сулит – никто не желает терять его долю в условиях пандемийных ограничений.

Между тем, общее бегство от рисковых активов добавляло давления на рубль. Вызвано оно было обеспокоенностью по поводу роста числа заражений по всему миру штаммом коронавируса "дельта". Дополнительным негативным фактором для рынков стали сохраняющиеся опасения относительно того, что всплеск инфляции в разных странах мира приведет к сокращению потребления, а также заставит центробанки начать сворачивать меры поддержки экономики.

Однако натиск рублевых «медведей» оказался скоротечным, как летний ливень, и в оставшиеся дни недели рубль восстанавливался, а затем и наращивал свои позиции к доллару и евро.

Нефть после быстрого падения с 73,6 доллара на закрытие прошлой недели до 67,4 доллара, бодренько пошла вверх и быстро вернулась выше ключевого уровня 70 долларов. Участники рынка отыгрывали в том числе падение на прошлой неделе в США запасов дистиллятов на 1,3 миллиона баррелей (0,9%) до 141 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,6 миллиона баррелей.

При этом рублю помогали и внутренние факторы. Налоговый период июля потребует перевода российскими банками в бюджет в сумме около 2,5 триллиона рублей, и это подерживало спрос на рублевую ликвидность, в том числе на валютном рынке.

Ожидания повышения ставки ЦБ РФ сразу на 75-100 базисных пункта также поддерживали курс рубля. Чем выше ставка, тем выше будущая привлекательность рубля в рамках стратегии carry trade.

Наконец, позитивными в этих условиях стали и результаты аукциона Минфина РФ, на котором он разместил ОФЗ-ПД в объеме 20 миллиардов рублей по номиналу при спросе 58,071 миллиарда.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел, переваривая решения и комментарии ЦБ РФ по ДКП. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.

Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, отметил ЦБ, повысив прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а по итогам 2022 года — до 4-4,5% с прежних 4%. Решение по ключевой ставке направлено на ограничение риска отклонения инфляции от цели и возвращение годового показателя к 4%, указал регулятор.

Таким образом, умеренно-жесткая ДКП ЦБ РФ, видимо, сохраняется, что на руку рублю в рамках операций carry trade. Впрочем, есть одно «но» — на следующей неделе свое слово по ДКП скажет ФРС США. Если же глобальные инвесторы услышат в нем намеки на сворачивание текущей мягкой политики, то они начнут «пылесосить» доллар на мировых рынках, что надавит на рубль, в том числе. Однако не все так плохо – у ФРС не так много пространства для маневра в сторону ужесточения ДКП (в силу дорогого обслуживания Минфином США госдолга), и, скорее всего, американский регулятор продолжит успокаивать рынки, что инфляция в США – дело временное и поднимать ставки нет необходимости.